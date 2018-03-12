Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:05

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Oito escolas estaduais ainda estão com editais abertos para merenda escolar

Os prazos para envio das propostas variam entre os dias 12 a 28 de março

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/03/2018 às 07:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Atenção agricultores familiares das cidades de Nioaque, Deodápolis, Campo Grande, Fátima do Sul, Água Clara e Miranda que têm interesse em comercializar os seus produtos na merenda escolar da Rede Estadual de Ensino. Ainda há oito escolas com chamada pública em aberta do Pnae – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Os prazos para envio das propostas variam entre os dias 12 a 28 de março. É que cada escola tem autonomia para iniciar  o processo de licitação. Para não perder a data limite das escolas confira aqui a listagem.

Já a relação com todos os editais pode ser consultada aqui. Este ano, o orçamento para as escolas estaduais do Mato Grosso do Sul via Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) é de R$ 28,7 milhões. Desse total, R$ 8,6 milhões têm como destino a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares.

Vale ressaltar que a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) está à disposição dos pequenos produtores rurais que necessitam de orientação quanto aos trâmites para inscrição no processo seletivo.

A Agência está presente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul através dos escritórios municipais de Ater – Assistência Técnica e Extensão Rural.

Pnae – O programa transfere recursos a estados e municípios, ao Distrito Federal e a escolas federais, com o objetivo de suprir as necessidades nutricionais dos estudantes de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e comunitárias conveniadas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo