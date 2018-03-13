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Vagas Remanescentes

Processo Seletivo Interno da UEMS abre mais 211 vagas em 22 cursos

As inscrições podem ser feitas de 9 a 14 de março pela internet

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 13/03/2018 às 08:25

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulga um novo edital com 211 vagas remanescentes em 22 cursos no Processo Seletivo Interno (PSI). As inscrições podem ser feitas de 9 a 14 de março pelo endereço: https://sistemas.uems.br/candidato/index.php.

Para efetuar a inscrição, além dos dados pessoais do candidato, são imprescindíveis o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) edição de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e/ou 2017 e renda familiar.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela UEMS.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, especificando, apenas um único curso ao qual tem interesse. Se tiver interesse em participar do regime de cotas deverá fazer a opção no ato da inscrição.

Confira o edital em: http://www.uems.br/assets/uploads/ingresso/formas/1_2018-03-09_10-57-49.pdf 

Saiba mais em: www.uems.br/ingresso

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