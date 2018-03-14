Colação de Grau UEMS 2018

Educação
Acontece, em Aquidauana, nesta sexta-feira (16) a colação de grau de alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O evento acontecerá no Ginásio da Unidade da UEMS na Cidade, Rodovia Aquidauana/ UEMS - Km 12, a partir das 19h.
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS