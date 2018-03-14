IFMS abre 271 vagas em cursos de graduação

Foi publicado nesta segunda-feira, 12, o edital que oferta 271 vagas em cursos de graduação gratuitos oferecidos pelos campi Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O edital, com a oferta de vagas por campus e as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A oferta é para o preenchimento de vagas residuais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018, ou seja, de vagas que restaram após as chamadas regulares e da lista de espera.

Podem concorrer às vagas na graduação candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017, 2016 e 2015, e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas de conhecimento.

Cronograma - As inscrições devem ser feitas entre 15 e 18 de março, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção. É obrigatório que o candidato informe seu CPF, para que o IFMS possa consultar as notas do Enem.

O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 19 de março. A previsão é que no dia 21 sejam publicados o resultado final e a convocação da primeira chamada.

Os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 21 e 22 de março, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga foi ofertada. A lista de documentos consta no edital de abertura do processo seletivo.

Novas chamadas, se houver vagas, deverão ser publicadas a partir de 23 de março.

Ações afirmativas – Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e às pessoas com deficiência.

O IFMS também oferece um bônus de 20% sobre a nota geral do Enem para os candidatos inscritos na ampla concorrência. Trata-se de uma ação afirmativa do IFMS de caráter local.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde a vaga é ofertada.

A opção de cotista ou como beneficiário do bônus local deverá ser informada no ato da inscrição.