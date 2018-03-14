Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:05

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

IFMS abre 271 vagas em cursos de graduação

Podem se inscrever candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017, 2016 e 2015. Inscrições devem ser realizadas de 15 a 18 de março.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 14/03/2018 às 09:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi publicado nesta segunda-feira, 12, o edital que oferta 271 vagas em cursos de graduação gratuitos oferecidos pelos campi Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O edital, com a oferta de vagas por campus e as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A oferta é para o preenchimento de vagas residuais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018, ou seja, de vagas que restaram após as chamadas regulares e da lista de espera.

Podem concorrer às vagas na graduação candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017, 2016 e 2015, e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas de conhecimento.

Cronograma - As inscrições devem ser feitas entre 15 e 18 de março, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção. É obrigatório que o candidato informe seu CPF, para que o IFMS possa consultar as notas do Enem.

O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 19 de março. A previsão é que no dia 21 sejam publicados o resultado final e a convocação da primeira chamada.

Os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 21 e 22 de março, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga foi ofertada. A lista de documentos consta no edital de abertura do processo seletivo.

Novas chamadas, se houver vagas, deverão ser publicadas a partir de 23 de março.

Ações afirmativas – Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e às pessoas com deficiência.

O IFMS também oferece um bônus de 20% sobre a nota geral do Enem para os candidatos inscritos na ampla concorrência. Trata-se de uma ação afirmativa do IFMS de caráter local.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde a vaga é ofertada.

A opção de cotista ou como beneficiário do bônus local deverá ser informada no ato da inscrição.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo