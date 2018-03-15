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Evento Nacional reúne pesquisadores do discurso na UEMS/CG

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 15/03/2018 às 08:35

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Entre os dias 3 e 4 de maio, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) de Campo Grande vai reunir grandes pesquisadores em discurso, em um evento nacional. O Encontro em Análise do Discurso é realizado todos os anos pelo Núcleo de Estudos em Análise do Discurso (Nead-Uems) e nesta sexta edição, além da temática “Mal comportados discursos” que representa de alguma forma o momento político do País, o evento fará uma homenagem ao professor e pesquisador, Sírio Possenti, da Universidade Estadual de Campinas  (Unicamp).

O evento terá discussões sobre textos, linguagem, discurso, produção de sentidos e análise crítica de textos jornalísticos e do contexto político. “O professor Sírio tem uma carreira acadêmica marcada pela contribuição teórica, crítica sofisticada com nuances de humor, principalmente no que diz respeito a imprensa e a política. Esse evento terá essa característica em homenagem ao camarada Sírio”, explica o coordenador do evento e do Nead, professor Marlon Leal Rodrigues.

As inscrições vão até dia 3 de maio, mas a data limite para a submissão de trabalhos é dia 20 de abril. Mais informações sobre o evento, a programação completa, normas de submissão e valores estão disponíveis no site.

Sírio Possenti

O professor doutor Sírio Possenti é licenciado em Filosofia e tem mestrado e doutorado em Linguística. É professor titular (Análise do Discurso) no Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem (Unicamp). Estuda humor. Tem interesse pelos discursos jornalístico e publicitário. Dedica-se ao estudo de textos breves, especialmente piadas, pequenas frases e fórmulas. É autor de diversos livros, entre eles: Humor, língua e discurso, Sentido e significação, Ethos discursivo, A (des)ordem do discurso e Fórmulas discursivas.

 

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