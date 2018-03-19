Com três encontros, Teia da Educação chega a Dourados

A Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza nesta segunda e terça-feira (19 e 20.3), em Dourados, três encontros da Teia da Educação 2018 – “O Protagonismo que faz a diferença”. Tendo em vista que a educação somente acontece quando todos os sujeitos envolvidos no processo acrescentam suas contribuições, a quarta edição da Teia da Educação visa refletir sobre os avanços, as perspectivas e o protagonismo dos diversos trabalhadores que propiciam que o conhecimento e a aprendizagem se efetivem nas escolas estaduais.

De acordo com a secretária da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta, explica que o tema deste ano foi pensado para valorizar o papel de cada um dos atores envolvidos na educação de Mato Grosso do Sul. “Cada um dos profissionais de educação colaborou, e muito, com o nosso trabalho e a evolução dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, eles fizeram a diferença para nosso Estado ser destaque em todo o País”, explica.

A fim de estabelecer a aproximação e o diálogo com os diversos profissionais da Rede Estadual de Ensino, o evento contará com palestra da secretária, que falará sobre protagonismo com os diretores, diretores-adjuntos, coordenadores e professores das escolas estaduais. Os servidores que atuam na área administrativa das escolas participarão da palestra “Os protagonismos dos profissionais da Educação: o que te motiva?”, da gestora do Núcleo de Psicologia Educacional da SED, Paola Nogueira Lopes.

Em Dourados, para melhor acomodar os participantes, a Teia será dividida em três encontros. Na tarde de hoje, participam os municípios de Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Laguna Carapã, Maracaju e Rio Brilhante. Na terça-feira (20.3), pela manhã, Caarapó, Douradina, Fátima do Sul, Itaporã e Vicentina. As escolas estaduais de Dourados participarão do evento na tarde de amanhã.

O evento com os servidores administrativos será realizado na Teatro Municipal de Dourados na avenida Presidente Vargas, s/nº Vila Tonani Parque dos Ipês. Já a equipe pedagógica das escolas estaduais participa no Centro de Eventos da Unigran localizado na rua Balbina de Matos, 2121 Jardim Universitário.

A Teia da Educação já passou por Aquidauana, Jardim, Nova Andradina, Coxim, Corumbá, Ponta Porã e Campo Grande. Depois de Dourados, o evento segue para Paranaíba e Três Lagoas.