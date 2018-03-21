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IFMS publica resultado de seleção para 271 vagas na graduação

Foram registradas 571 inscrições no processo seletivo. Candidatos que não foram classificados podem recorrer do resultado até esta quarta-feira, 21.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 21/03/2018 às 10:45

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nessa segunda-feira, 19, o resultado preliminar do processo seletivo para preenchimento de vagas residuais em cursos de graduação. Foram registradas 571 inscrições.

A lista com os nomes dos classificados pode ser acessada na Central de Seleção, onde também está publicado o edital de abertura do processo seletivo, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A classificação dos candidatos foi feita com base nas notas obtidas nas edições 2017, 2016 e 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Foram ofertadas 271 vagas para cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, distribuídas nos campi Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas foram abertas após as chamadas regulares e da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Recurso - O candidato pode recorrer do resultado preliminar nesta quarta e quinta-feira, 20 e 21, por meio de formulário disponibilizado na Central de Seleção.

O formulário deve ser preenchido e protocolado na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde o curso é ofertado.

Cronograma - A previsão é que nesta quinta-feira, 22, sejam publicados o resultado final e a primeira chamada. Os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 22 e 23 de março, na Cerel do campus onde a vaga foi ofertada. Caso haja vagas, novas chamadas serão publicadas a partir do dia 26 de março.

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