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Educação

Acadêmicos de Aquidauana ganham “I Prêmio Nacional Educação Ambiental em Ação”

Trabalho observou a necessidade de manter medidas de proteção para com este ambiente

Renan Nucci

Publicado em 25/03/2018 às 10:23

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Com o título “Concepções e sensibilizações de acadêmicos de uma Universidade Federal sobre a fragilidade de um córrego em área de ecótono“, acadêmicos do câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), juntamente com um acadêmico de outra instituição, produziram um artigo que foi destaque entre os 20 melhores do Brasil e ganharam o “I Prêmio Nacional Educação Ambiental em Ação”, organizado pela revista Educação Ambiental em Ação.

De acordo com o parecer dos editores, o projeto cumpriu os requisitos expostos e teve como objetivo avaliar a percepção ambiental de acadêmicos sobre o compromisso de conservação de um ecossistema aquático em área de ecótono, localizada no Mato Grosso do Sul. Este trabalho também observou a necessidade de manter medidas de proteção para com este ambiente. A experiência poderá ser desenvolvida por acadêmicos de vários cursos, debatendo a necessidade de conhecer as fragilidades do ambiente natural.

O I Prêmio Nacional Educação Ambiental em Ação se configura em uma seleção de atividades e ações práticas relevantes de Educação Ambiental, que foram e/ou estão sendo desenvolvidas e aplicadas em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, de todo o País, de todos os níveis de ensino, e tem por objetivo compartilhar práticas de Educação Ambiental, de diferentes modalidades.  A revista Educação Ambiental em Ação organizou o Prêmio e publicou os artigos de destaque.

Os acadêmicos que produziram o artigo foram os seguintes:

Andrew Vinícius Cristaldo da Silva – Graduação em Biologia (UFMS), Pós-graduação em Educação Ambiental (USP), Mestre em Biologia (UEM).
Maicon Velasco de Melo – Graduando em Ciências Biológicas/Licenciatura, 7º semestre (UFMS), Campus de Aquidauana.
Thailyne Vitorino Verdum – Graduação em Pedagogia (UFMS), Campus de Aquidauana.
Lilian Maria da Silva – Graduação em Pedagogia (UFMS), Campus de Aquidauana.
Tales Vinícius Marinho de Araújo – Universidade Federal do Amazonas – UFAM / Parceria

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