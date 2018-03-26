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Petrobras lança Seleção Pública de R$ 180 milhões para projetos sociais e ambientais

Podem participar projetos de todas as regiões do país, com valores que, individualmente, estejam orçados entre R$ 500 mil e R$ 6 milhões

Renan Nucci

Publicado em 26/03/2018 às 16:38

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Estão abertas até o dia 4 de maio as inscrições para a Seleção Pública da Petrobras para projetos sociais e ambientais. A ação contempla seis linhas de atuação e tem um investimento total de R$ 180 milhões. Podem participar projetos de todas as regiões do país, com valores que, individualmente, estejam orçados entre R$ 500 mil e R$ 6 milhões.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.petrobras.com.br/socioambiental. Serão aceitos projetos apresentados por entidades privadas sem fins lucrativos de todo o Brasil. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em novembro deste ano.

Linhas de atuação do programa

Os projetos inscritos no Programa Petrobras Socioambiental deverão contemplar uma das seguintes linhas de atuação: Biodiversidade; Florestas e Clima; Água; Educação; Direitos da Criança e do Adolescente; Esporte.

Nesta seleção pública, em todas as linhas de atuação, serão valorizados projetos que contemplem os seguintes temas transversais: 1. Respeito aos Direitos Humanos e Combate à Discriminação (Equidade de Gênero, Igualdade Racial e Inclusão de Pessoas com Deficiência); 2. Promoção da Ética, Integridade e Transparência; 3. Disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 4. Desenvolvimento e Difusão da Ciência e Tecnologia e 5. Promoção de Medidas Ecoeficientes.

Os públicos prioritários desta seleção pública são mulheres, negros, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, crianças e adolescentes e juventude.

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