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Educação

UEMS já está recebendo inscrições para o Vale Universidade Indígena

Pode se inscrever no Programa o acadêmico que comprovar ter renda familiar de até três salários mínimos

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/04/2018 às 07:49

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Os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) já podem se inscrever no programa Vale Universidade Indígena, que tem como objetivo dar oportunidade ao estudante e também apoiar a permanência na instituição, mediante a concessão de benefício social coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência de Projetos Especiais.

Pode se inscrever no Programa o acadêmico que comprovar ter renda familiar de até três salários mínimos. Após a seleção, e se habilitado no fim de todo o processo, o acadêmico cumpre estágio de 20h semanais, além de receber bolsa no valor de R$ 684,35.

A inscrição deve ser realizada por meio do site, até às 16h do dia 13 de abril. No link também é possível obter mais informações sobre a documentação necessária e demais condições para participar da seleção.

O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

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