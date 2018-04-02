UEMS já está recebendo inscrições para o Vale Universidade Indígena

Os acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) já podem se inscrever no programa Vale Universidade Indígena, que tem como objetivo dar oportunidade ao estudante e também apoiar a permanência na instituição, mediante a concessão de benefício social coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência de Projetos Especiais.

Pode se inscrever no Programa o acadêmico que comprovar ter renda familiar de até três salários mínimos. Após a seleção, e se habilitado no fim de todo o processo, o acadêmico cumpre estágio de 20h semanais, além de receber bolsa no valor de R$ 684,35.

A inscrição deve ser realizada por meio do site, até às 16h do dia 13 de abril. No link também é possível obter mais informações sobre a documentação necessária e demais condições para participar da seleção.

O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.