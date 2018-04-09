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Candidatos que fizeram Encceja devem procurar unidades certificadoras a partir de 16 de abril

Para solicitar a certificação, o candidato deve comparecer à unidade certificadora, a partir de 16 de abril com documentos válidos para identificação – estabelecidos no edital de inscrição – e CPF (original e cópia)

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/04/2018 às 09:16

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, desde 29 de março, os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) na etapa do Ensino Fundamental.

Para solicitar a certificação, o candidato deve comparecer à unidade certificadora, a partir de 16 de abril com documentos válidos para identificação – estabelecidos no edital de inscrição – e CPF (original e cópia).

A Secretaria de Estado de Educação (SED) informa que as escolas credenciadas conforme Resolução/SED n° 3.408, de 5 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado n° 9.590 de 6 de fevereiro de 2018 para emitirem os certificados para a etapa do Ensino Médio são as mesmas que emitirão para o Ensino Fundamental.

Para obtenção do certificado do Ensino Fundamental é imprescindível que o candidato:

Tenha no mínimo 15 (quinze) anos completos na data da primeira prova de cada edição do Exame;
Tenha alcançado o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de cinco pontos na Redação.
Mais informações podem ser esclarecidas pelo setor de Avaliação/Coplan/Supai/SED por meio dos telefones (67) 3318-2377 / 2370 / 2306 ou 2383 ou ainda pelo e-mail (avaliacao@sed.ms.gov.br)

Confira neste link o município onde foi realizado o exame e a escola certificadora, conforme a primeira letra do nome.

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