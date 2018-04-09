Governo abre concursos com 438 vagas para PMs e 176 de bombeiros

Como previsto, o Governo de Mato Grosso do Sul abriu nesta segunda-feira (9) concursos para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, com 438 e 176 vagas respectivamente. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado e ocupam 54 páginas – da 31 a 85.

Os salários variam de a R$ 3.352,53 para quem vai integrar o quadro de soldados da PM e dos bombeiros. Já para os oficiais, o governo pagará R$ 7.089,13 depois que os aprovados no concurso e convocados terminarem o curso de formação.

As inscrições estarão abertas a partir das 8h (no horário de Mato Grosso do Sul) do dia 13 de abril e devem ser feitas pela internet até às 16h do dia 25 de junho. A taxa de participação é de R$ 127,60 para quem for entrar na disputa pelas vagas de soldado e R$ 204,16 para os candidatos às vagas de oficiais.

Vagas - A administração estadual oferecerá 388 vagas para quadro de praças da PM, 341 para homens e 47 para mulheres. Para o quadro de oficiais são 50 vagas, 40 para homens e 10 para mulheres.

Já para os bombeiros são 153 vagas para soldados (137 para homens e 16 para mulheres) e 23 para oficiais, sendo 18 para candidatos do sexo masculino e 5 para candidatas. O concurso prevê cotas para negros e índios.

Mais informações no Diário Oficial do Estado ou no site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul).