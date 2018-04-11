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Greve

Sindicato faz visitas nas escolas para conversar com funcionários que não pararam

De acordo com o presidente do SIMTED em Aquidauana, o motivo é para falar com funcionários que ainda têm dúvidas a respeito da greve

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/04/2018 às 11:07

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Agora pela manhã (11) representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação em Aquidauana realizaram visitas nas escolas do município. De acordo com o presidente do órgão, Florêncio Garcia Escobar, a maioria das escolas do estado paralisaram suas atividades, embora algumas ainda funcionam de maneira reduzida, diante da greve anunciada pela categoria nesta terça-feira (10)

De acordo com Florêncio, mais de 80% dos funcionários já aderiram ao movimento em Mato Grosso do Sul. “Em Aquidauana, das nove escolas da região urbana da cidade, três já pararam suas atividades e as outras seis, possivelmente, também paralisarão amanhã, já que não há condições de funcionamento sem o apoio técnico dos servidores administrativos nas cozinhas, na limpeza e na secretaria. Dificilmente as escolas abrirão amanhã”, informou.

Quanto às visitas realizadas hoje, membros do SIMTED percorrem as escolas do município e da região para esclarecer dúvidas quanto à paralisação decidida pelos administrativos do estado. “Estamos rodando nas escolas para conversas com os servidores que ainda estão em dúvidas quanto à greve deflagrada pela categoria.”

Paralisação

A FETEMS informou ontem que a greve é por tempo determinado, de 10 a 30 de abril em virtude do “não atendimento do pleito da categoria por parte do Senhor Governador Reinaldo Azambuja e que tentou hoje manipular a imprensa sul-mato-grossense de que não teria greve.”

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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