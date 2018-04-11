Sindicato faz visitas nas escolas para conversar com funcionários que não pararam

Agora pela manhã (11) representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação em Aquidauana realizaram visitas nas escolas do município. De acordo com o presidente do órgão, Florêncio Garcia Escobar, a maioria das escolas do estado paralisaram suas atividades, embora algumas ainda funcionam de maneira reduzida, diante da greve anunciada pela categoria nesta terça-feira (10)

De acordo com Florêncio, mais de 80% dos funcionários já aderiram ao movimento em Mato Grosso do Sul. “Em Aquidauana, das nove escolas da região urbana da cidade, três já pararam suas atividades e as outras seis, possivelmente, também paralisarão amanhã, já que não há condições de funcionamento sem o apoio técnico dos servidores administrativos nas cozinhas, na limpeza e na secretaria. Dificilmente as escolas abrirão amanhã”, informou.

Quanto às visitas realizadas hoje, membros do SIMTED percorrem as escolas do município e da região para esclarecer dúvidas quanto à paralisação decidida pelos administrativos do estado. “Estamos rodando nas escolas para conversas com os servidores que ainda estão em dúvidas quanto à greve deflagrada pela categoria.”

Paralisação

A FETEMS informou ontem que a greve é por tempo determinado, de 10 a 30 de abril em virtude do “não atendimento do pleito da categoria por parte do Senhor Governador Reinaldo Azambuja e que tentou hoje manipular a imprensa sul-mato-grossense de que não teria greve.”

*Com informações de Luiz Guido Jr.