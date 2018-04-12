Vale Universidade concretiza sonhos e revigora esperança de acadêmicos

ara muitas pessoas a chance de fazer uma graduação em ensino superior é muito pequena, seja por questões financeiras, de possibilidade de acesso ao curso desejado, ou mesmo por falta de incentivo. Para 600 acadêmicos de Mato Grosso do Sul essa realidade já é diferente, pois eles assinaram nessa terça-feira (11.4), em cerimônia na Capital, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, o termo de compromisso com o Programa Vale Universidade (PVU), onde o Governo do Estado arca com 70% da mensalidade, a Instituição de Ensino Superior com 20%, e o acadêmico com 10%.

Wellington da Silva, 19 anos, é um dos acadêmicos que já contam com o benefício do Vale Universidade. Aluno do curso de Direito, o rapaz acredita que sem o auxílio seria impossível continuar no curso. “Fiz minha inscrição após ver em uma notícia pela internet do que se tratava o programa. Na hora percebi que era uma ótima oportunidade e o que eu precisava para continuar minha faculdade”, conta.

Mesmo morando com os pais o jovem revela que a dificuldade financeira seria grande empecilho em sua continuidade. Ele diz que ainda não sabe como quer atuar após a conclusão do curso, mas já sabe que com o estágio que irá cursar pelo Vale Universidade sua escolha será bem melhor pautada.

Para a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, o Programa Vale Universidade reforça o potencial humano, além de criar uma conexão entre postulante e a universidade. “É um programa que dá oportunidades e transforma vidas gerando benefícios para toda a sociedade”, diz.

Cursando Psicologia em uma universidade da Capital, as amigas Mirele Martins, 17 anos, e Rayane Gomes, 18 anos, compartilham um sentimento em comum, de que o PVU chegou na hora certa em suas vidas.

Mirele já estava preocupada com o seu futuro no curso. “Teria que trancar a matrícula e arrumar um emprego. Não teria como continuar”, diz ao mencionar a mensalidade superior aos R$ 1 mil. Rayane aponta o incentivo das amigas, com quem mora, como fator para sua entrada no Vale Universidade. “Fiquei sabendo na universidade e elas [amigas] me incentivaram e eu fiz a inscrição. Juntei tudo o que precisava e consegui. Foi uma correria, mas valeu muito, pois assim consigo terminar meu curso”, finaliza.

O Programa Vale Universidade, instituído pela Lei nº 3.783, de 16 de novembro de 2009, e gerenciado pela Sedhast, visa, entre seus objetivos, dar oportunidade ao estudante universitário o aprimoramento a sua formação profissional, mediante concessão de benefício social.