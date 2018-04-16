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Comarca de Anastácio abre processo seletivo para estagiários de Administração

As inscrições vão até 18 de maio. Candidatos devem se inscrever na secretaria do Foro

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/04/2018 às 07:40

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A partir desta segunda-feira (16), estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Administração na comarca de Anastácio. Os interessados podem fazer a inscrição na secretaria do Foro da comarca entre 12 e 18 horas, até o dia 18 de maio de 2018.

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares, do 3º ao 6º semestre. A prova será realizada no dia 20 de maio, das 8 às 12 horas, no prédio do Fórum da comarca, situado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1445, no Jardim América.

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A prova terá 10 questões de conhecimento específico de Administração e 10 questões de Língua Portuguesa. O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital e o gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas.

Será aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos das provas. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

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