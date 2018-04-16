Comarca de Anastácio abre processo seletivo para estagiários de Administração

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares, do 3º ao 6º semestre. A prova será realizada no dia 20 de maio, das 8 às 12 horas, no prédio do Fórum da comarca, situado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1445, no Jardim América.

A partir desta segunda-feira (16), estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Administração na comarca de Anastácio. Os interessados podem fazer a inscrição na secretaria do Foro da comarca entre 12 e 18 horas, até o dia 18 de maio de 2018.

A prova terá 10 questões de conhecimento específico de Administração e 10 questões de Língua Portuguesa. O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital e o gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas.

Será aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos das provas. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.