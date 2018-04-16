Inscrições abertas para processo seletivo de Tutores a Distância da Uems

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PROPP), da Diretoria em Educação a Distância (DED) e da Coordenação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), divulga a abertura do Processo Seletivo destinado à seleção de Tutores a Distância, para atuarem no curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública, a serem oferecido pela Uems em parceria com o Sistema UAB.

O edital oferta quatro vagas, sendo três para cadastro de reserva. As inscrições ocorrem até 27 de abril.

Os candidatos selecionados no limite das vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 765,00 a ser paga diretamente pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB-Capes) do Ministério da Educação.

Os tutores a distância desempenham papel de fundamental importância no processo educacional dos cursos e compõem o quadro diferenciado no interior das instituições. As atividades desenvolvidas a distância contribuem para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação das atividades propostas pelo Projeto Pedagógico do Curso.

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