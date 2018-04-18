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Provas do Pisa 2018 serão aplicadas de 2 a 17 de maio

Em 2018, o foco será em Leitura, para avaliar de forma amostral estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/04/2018 às 08:05

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De 2 a 17 de maio, estudantes brasileiros participarão das provas do Pisa (Programa de Avaliação de Estudantes), coordenado mundialmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, no Brasil, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados serão divulgados no segundo semestre de 2019.

O Pisa tem por objetivo produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. A avaliação ocorre a cada três anos e abrange três áreas do conhecimento: Leitura; Matemática; e Ciências.

Em 2018, o foco será em Leitura, para avaliar de forma amostral estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países.

Na página do Pisa, no Portal do Inep, é possível consultar exemplos de itens de leitura da edição 2018.

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