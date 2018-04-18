Vale Universidade Indígena divulga lista de pré-habilitados e convoca para nova etapa

Disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), nesta quarta-feira (18), a lista de pré-habilitados no processo seletivo 2018 do programa Vale Universidade Indígena.

Os candidatos agora devem observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado. A ausência do acadêmico implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2018.

Servidores da Superintendência de Projetos Especiais, da Sedhast, setor que coordena o Programa, receberão os acadêmicos que devem estar munidos, por exemplo, do comprovante de matrícula expedido pela instituição de ensino, do curso de graduação presencial, reconhecidos nos termos da legislação vigente e mantidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), referente ao ano letivo ou primeiro semestre de 2018, contendo o nome da entidade, curso, duração mínima e ano que está cursando; e demais documentos solicitados.

Após a seleção e – se habilitado no fim do processo seletivo – o acadêmico cumprirá estágio de 12h semanais, além de receber bolsa no valor de R$ 684,35.