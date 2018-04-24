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Candidatos já podem conferir resultado dos pedidos de isenção do Enem 2018

Para conferir se teve o pedido atendido, o candidato deve acessar a página do participante.

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 24/04/2018 às 09:23

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O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (23) o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Para conferir se teve o pedido atendido, o candidato deve acessar a página do participante.

Os candidatos que tiveram a solicitação reprovada podem entrar com recurso também pelo site. O prazo já está aberto e segue até as 23h59 do próximo domingo (29).

Conforme o edital, esses candidatos deverão apresentar novos documentos. Aqueles que conseguiram o benefício em 2017, mas faltaram aos dois dias do exame e que tiveram o pedido de isenção negado devem realizar o mesmo procedimento. O resultado será divulgado em 5 de maio. Já as inscrições para o exame começam no dia 7.

De acordo com o Inep, 3.818.663 brasileiros solicitaram o direito de não pagar a taxa. Neste ano, os participantes do Encceja 2017 que obtiveram proficiência nas áreas de conhecimentos do ensino médio nas quais se inscreveram passaram a ter direito à isenção.

Confira as próximas etapas do Enem


7 a 18 de maio – Período de inscrições

7 a 23 de maio – Pagamento da taxa de inscrição

28 de maio a 3 de junho – Solicitação de atendimento pelo nome social

4 e 11 de novembro – Aplicação das provas

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