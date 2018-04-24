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Educação

Corte no curso de Educação no Campo da UFMS será tema de Audiência Pública

Alunos e professores fazem apelo por recursos e ações para que a licenciatura não se torne EAD

Renan Nucci

Publicado em 24/04/2018 às 16:39

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Proposta pelo deputado João Grandão (PT), Audiência Pública na Assembleia Legislativa discutirá,  na sexta-feira (27), às 8h30,  os cortes orçamentários na licenciatura “Educação no Campo” da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Alunos e professores fazem apelo por recursos e ações para que a licenciatura não se torne EAD (Ensino à Distância), além de reivindicarem a abertura de UM novo vestibular para que o curso não seja extinto.

O curso em Educação do Campo foi criado em 2013, em resposta à chamada do Ministério de Educação, e o ingresso da segunda turma ocorreu em 2015, mas desde então, a instituição não abriu novo processo seletivo.

A formação tem duração de três anos e meio, e conta com aproximadamente 120 alunos; a maioria são moradores de assentamentos e acampamentos do estado.

 

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