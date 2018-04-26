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Educação

Escola tem que se integrar com a comunidade, avaliam debatedores

A escola precisa evoluir da mera instrução para um novo paradigma de aprendizagem e de comunicação integrado com a comunidade

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 26/04/2018 às 09:24

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A escola precisa evoluir da mera instrução para um novo paradigma de aprendizagem e de comunicação integrado com a comunidade.

A avaliação foi feita por especialistas ouvidos na segunda-feira (23) em audiência pública interativa sobre as fronteiras da educação no país.

O evento integrou o ciclo de debates "2022, o Brasil que queremos", parceria da Comissão Senado do Futuro (CSF) com a Universidade de Brasília (UnB) e a organização União Planetária.

Representante da Comunidade de Aprendizagem do Paranoá (CAP), o professor José Pacheco explicou o novo formato de ensino que vem sendo implantado na cidade, no Distrito Federal.

A proposta é uma aprendizagem que priorize o envolvimento entre escola e comunidade, sem divisão de salas, sem aplicação de provas e sem cadeiras enfileiradas, mas sim "círculos de aprendizado".

Para ele, a escola do século 21 é uma instituição de comunidade, voltada para a aprendizagem com foco na realidade local do aluno e seu entorno.

Essa entidade, afirmou, tem de se tornar um verdadeiro centro comunitário e atender não só os estudantes, mas também outras demandas da região na qual está inserida.

O CAP surge como nova construção social da aprendizagem, um aprender em comunidade — disse.

O presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), Fredric Michael Litto, afirmou que a educação no Brasil está cada vez mais obsoleta.

Para ele, o mundo está passando por uma revolução educacional e uma de suas características é a necessidade de a pessoa adquirir, de maneira constante, novos conhecimentos e competências, com aprendizagem durante toda a vida.

Litto defende ser necessário deixar para trás conceitos antiquados como o de que o aluno é um receptor passivo de informações e de que todos os estudantes têm que ser avaliados uniformemente.

Ele também classificou de obsoletas a ideia de que o professor tem que ficar posicionado na frente da sala com todo os estudantes voltados para ele e a de que o professor é o dono da verdade e principal fonte de conhecimento.

Por sua vez, o presidente da Academia Mundial de Artes e Ciências, Heitor Gurgulino de Souza, defendeu a "aprendizagem centrada na pessoa" e no uso de inovação, criatividade e tecnologia no ensino.

A educação é a chave, é a base de tudo — disse.

A assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e professora Marcia Acioli falou de sua experiência com educação de jovens que cumprem medidas socioeducativas, incluindo adolescentes internados.

Ela citou como algumas das características desse trabalho a educação em direitos humanos, cidadania, política, possibilidade de mudanças na realidade, formas de ler o mundo, arte-educação, cultura e criatividade.

A reunião foi comandada pelo presidente da CSF, senador Hélio José (Pros-DF). O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) também participou do debate.

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