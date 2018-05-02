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Educação

Estado vai criar cursos profissionalizantes para atender setor produtivo

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2018 às 14:45

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O Governo de Mato Grosso do Sul vai criar cursos profissionalizantes direcionados aos setores produtivos do comércio, indústria, agropecuária e turismo. A definição de quais formações serão abertas está em debate nesta quarta-feira (2.5) no “Seminário Educação Profissional Articulada ao Setor Produtivo de MS”. Atualmente, 9,5 mil estudantes estão inseridos em cursos  profissionalizantes da Rede Estadual de Ensino do Estado.

“Estamos aprofundando as discussões com o setor produtivo e levantando demandas. Vamos olhar as potencialidades regionais de Mato Grosso do Sul, o crescimento de cada setor e a demanda por mão de obra específica para poder direcionar novos cursos técnicos profissionalizantes que atendam essas áreas específicas”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

“Objetivo é sinalizar aqui no seminário as demandas que os setores empresariais precisam. Depois, a Secretaria Estadual de Educação pode fazer um portfólio com os cursos técnicos profissionalizantes para atender às demandas das áreas que estão crescendo em Mato Grosso do Sul”, emendou o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Com a criação das novas capacitações, o Governo também objetiva otimizar o mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul, afirmou a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta. “O aluno faz o curso técnico junto com ensino médio. Quando ele terminar o ensino médio já pode trabalhar e ao mesmo tempo cursar uma universidade”, exemplificou.

Cursos

Atualmente, a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul oferta 45 cursos, concomitantes e subsequentes ao ensino médio, em nove eixos tecnológicos:

Ambiente e Saúde;
Controle e Processos Industriais;
Desenvolvimento Educacional e Social;
Gestão e Negócios;
Informação e Comunicação;
Produção Cultural e Design;
Produção Industrial;
Recursos Naturais;
Turismo, Hospitalidade e Lazer.

Participam das discussões do Seminário profissionais da Educação e alunos da Rede Estadual de Ensino; integrantes das secretarias estaduais de Educação (SED) e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); dos ministérios da Educação (MEC), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e do Desenvolvimento Social (MDS); além do Sistema S, universidades e prefeituras do interior do Estado.

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