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Escolagov abre inscrições para Direito Público e mais nove cursos

Cursos são gratuitos e inscrições podem ser feitas no Portal do Aluno

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/05/2018 às 08:40

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A Fundação Escola de Governo (Escolagov) está com inscrições abertas para dez cursos presenciais que serão realizados durante o mês de junho.

Os cursos ofertados são Liderança e Gestão de Pessoas, Gestão na Administração Pública, Execução Orçamentária e Financeira, Excel I, Gestão de Pessoas Orientada para Resultados, Gestão de Processos Orientada para Resultados, Auditoria Pública (turma exclusiva Secretaria de Estado de Saúde), Planejamento Estratégico, Português Instrumental e Direito Público – Administrativo, Constitucional e Tributário.

Cada curso possui número limitado de vagas, carga horária de 20 horas, e será realizado em datas e turnos específicos nos laboratórios da Escolagov. Segundo o núcleo de Educação Continuada da instituição, só será emitido certificado aos alunos que atingirem 75% de aproveitamento no curso. Para fazer inscrição e conferir detalhes de cada curso o servidor deve acessar o Portal do Aluno.

O objetivo do cronograma mensal de cursos, é proporcionar ao servidor a oportunidade de planejar sua participação, bem como oportunizar o aperfeiçoamento profissional de servidores públicos que atuam nas mais diversas áreas das esferas, estadual, municipal e federal.

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