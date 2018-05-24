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Educação

IFMS abre 195 vagas em cursos técnicos de nível médio

Vagas são para Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim e Três Lagoas. Inscrições são gratuitas e começam no próximo dia 30.

Renan Nucci

Publicado em 24/05/2018 às 16:49

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira, 23, o edital do processo seletivo para cursos técnicos subsequentes e técnicos integrados ao ensino médio na modalidade Proeja (Educação de Jovens e Adultos).

São ofertadas 195 vagas nos cursos de Administração, Aquicultura, Edificações, Eletrotécnica e Informática para Internet. Há vagas nos municípios de Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim e Três Lagoas.

Para participar da seleção para cursos subsequentes, o único requisito é que o candidato tenha o ensino médio completo.

Já para os técnicos integrados na modalidade Proeja, os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental e ter 18 anos completos até a data da matrícula.

Todas as regras deste processo seletivo estão no Edital nº 037/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato na Central de Seleção. O período para inscrições vai de 30 de maio à 18 de junho.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem fazer a inscrição nos campi do IFMS. Os locais e horários de atendimento constam na tabela abaixo e no edital.

Ação afirmativa (cotas) 

Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção por essas vagas deverá ser informada no ato da inscrição. Na matrícula, o candidato deverá apresentar a documentação que comprova a condição de cotista.

 Processo seletivo 

A seleção e a classificação dos candidatos serão feitas por sorteio eletrônico, marcado para o dia 21 de junho, na reitoria, em Campo Grande.

O resultado do sorteio será divulgado no dia 22 de junho e a classificação final e primeira chamada serão divulgadas no dia 27 de junho.

O período de matrículas dos convocados na primeira chamada será os dias 28 e 29 de junho. Já o início das aulas está previsto para 26 de julho.
 

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