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Educação

Balanço de inscritos no Enem será divulgado hoje

As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/05/2018 às 07:20

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, divulga hoje (29) o balanço de inscritos e de candidatos confirmados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Até a semana passada, quando acabou o prazo de inscrições, mais de 6 milhões haviam se inscrito.

As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro.

Mesmo os candidatos que pediram isenção da taxa do Enem, no valor de R$ 82, tiveram de fazer a inscrição para a prova.

Além de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio, o Enem é uma ferramenta que ajuda na seleção de candidatos a ingressar no ensino superior e a ter acesso a programas do governo federal como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados do Enem podem ser usados também por 34 Instituições de Educação Superior (IES) portuguesas.

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