Aulas seguem normalmente em escolas e creches de Aquidauana na segunda-feira

Educação
Prefeitura anunciou retorno após fim da greve dos caminhoneiros
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, retoma as aulas normalmente na próxima segunda-feira, incluindo nas creches. Diretores, professores, servidores das escolas, pais e alunos da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana foram informados por meio de nota.
O prefeito Odilon Ribeiro e o secretário municipal de Educação, Mauro Batista comunicam a decisão de retorno das aulas, considerando o fim da greve dos caminhoneiros e o restabelecimento de combustível para o transporte escolar de alunos, professores, da merenda escolar e gás.
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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