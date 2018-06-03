Em nota, IFMS comunica retorno das atividades nos dez campi nesta segunda-feira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou sexta-feira, 1º, nota oficial sobre o funcionamento da instituição que, na semana passada, foi alterado por conta dos reflexos da paralisação nacional dos caminhoneiros.

A nota informa que diante do fim da greve e o consequente restabelecimento da distribuição de combustíveis no país, as atividades de ensino e administrativas nos dez campi do IFMS voltam à normalidade na próxima semana.

Dessa forma, os estudantes e servidores do IFMS nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas retornam às atividades normalmente na segunda-feira, 4.

A reposição das aulas e atividades administrativas serão definidas pelas direções-gerais dos campi e informadas à comunidade escolar. Leia a nota oficial na íntegra.