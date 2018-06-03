Uems retoma as atividades nesta segunda-feira após paralisação dos transportes

Aquidauana
A decisão foi tomada pela Administração da Uems, em conjunto com as Gerências das Unidades e com as Coordenações de cursos
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) informeou por meio de nota a retomada das aulas dos cursos de graduação e pós-graduação, além das atividades administrativas, a partir desta segunda-feira (4), nas 15 Unidades Universitárias, incluindo Aquidauana.
A decisão foi tomada pela Administração da Uems, em conjunto com as Gerências das Unidades e com as Coordenações de cursos após a normalização do abastecimento de combustíveis e das linhas de transportes municipais e intermunicipais nas cidades onde a Uems está presente.
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