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Ciência

Pesquisador de Aquidauana é entrevistado de destaque em programa da Rede Globo

Luiz Fernando da Silva Borges participa do programa Conversa com Bial

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2018 às 14:31

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Um dos principais jovens cientistas do Brasil, o aquidauanense Luiz Fernando da Silva Borges, formado no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana, volta a ser destaque na Rede Globo. Em 2017, foi personagem de matéria especial exibida no Fantástico, e participa do programa Conversa com Bial, apresentado pelo renomado jornalista Pedro Bial. A edição será exibida amanhã à noite, por volta das 23h40 (horário MS).

Luiz disse ao O Pantaneiro que o programa que vai ao ar foi gravado no dia 17 de abril. Na ocasião, participou de debate sobre o ensino público no Brasil, com a presença de Cao Hamburguer, produtor da série Malhação. "Falamos sobre o protagonismo a partir do ensino público, sobre como, independentemente de suas condições, como você pode arregaçar as mangas e fazer algo por conta própria", disse.

Formado em 2016 no IFMS, ele comentou sobre a experiência e, junto com Cao, discutiu modelos de escola e incentivo à educação no país. Aos 19 anos, Luiz é considerado o estudante mais premiado em feiras de ciências da história do Brasil, graças aos resultados apresentados com pesquisas na área de engenharia biomédica. Ao todo são mais de 60 prêmios, incluindo três da Feira Internacional de Ciências e Engenharia (Isef), realizada anualmente nos Estados Unidos, e uma das mais importantes do mundo.

Em sua primeira pesquisa, realizada entre os anos de 2013 e 2015, Luiz desenvolveu aparelho de amplificação de DNA, para realização de testes de paternidade, detecção de doenças e trabalhos periciais. A versão apresentada por ele foi mais barata e melhor do que os modelos existentes no mercado. Em seguida, desenvolveu programa para controle de prótese que permitia ao amputado mais precisão dos movimentos e até mesmo sensibilidade. Hoje, trabalha em uma plataforma que permite se comunicar com pessoas em coma por meio do registro e análise das atividades cerebrais do paciente.
 

Matéria atualizada para correção de informação*

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