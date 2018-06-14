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Meio ambiente

Após Miranda, projeto de Educação Ambiental da PMA virá para Aquidauana

O distrito de Piraputanga vai receber projeto

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2018 às 15:00

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A Polícia MIlitar Ambiental (PMA) realizou trabalhos de Educação Ambiental para 350 alunos, da Educação Infantil ao 8º ano, da escola Municipal Estanislau Bossay, em MIranda, em comemoração ao mês do Meio Ambiente. O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, também será beneficiado.

Os trabalhos aconteceram hoje (14) na própria escola e ocorreram palestras com uso de exposições de animais taxidermizados, materiais apreendidos em crimes ambientais e distribuição de folhetos, visando a sensibilizar aos alunos sobre atropelamentos de animais silvestres, haja vista que a BR-262, que cruza o município de Miranda e o Pantanal e onde ocorrem muitos atropelamentos.

Amanhã (15) o mesmo trabalho será realizado na Escola Estadual Rural Indígena Cacique Timóteo na Aldeia Cachoeirinha, para 150 alunos.

Programação

Águas do Miranda - Neste mês, no dia 19, ainda haverá atendimentos a escola e à comunidade do Distrito de Águas do Miranda, pelas crianças e adolescentes do Projeto Florestinha da Capital, em parceria com Fundação Estadual de Turismo (FUNTUR), com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas.

Piraputanga - no dia 20, serão atendidas a escola e à comunidade do Distrito de Piraputanga, pelas crianças e adolescentes do Projeto Florestinha da Capital, também em parceria com Fundação Estadual de Turismo (FUNTUR), com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas.

Sete Quedas - Durante uma semana, no final do mês de junho, serão atendidos em Educação Ambiental pelo Projeto Florestinha da Capital, aproximadamente 3.500 alunos de escolas urbanas e rurais do município de Sete Quedas. Além disso, haverá um dia de campo com plantio de mudas em recuperação de uma área degradada no município.
 

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