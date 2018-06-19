Comarca de Bonito selecionará estagiários de Administração

Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Foro da comarca e as provas serão realizadas no dia 27 de julho, das 8 horas às 10h30, no plenário do Tribunal do Júri, no prédio do Fórum, situado na Rua Clóvis Cintra, 1.035, na Vila Donária, em Bonito.

Até o dia 28 de junho, das 13 às 18 horas, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários na área de Administração na comarca de Bonito. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados do 3º ao 6º semestre em instituições de ensino públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC.

O candidato deve apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.

O caderno de provas será liberado aos candidatos 60 minutos após o início da prova e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum.

As vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação, pelo período de um ano. O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.