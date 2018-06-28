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Abertas as inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2019

O programa é voltado para o intercâmbio estudantil de jovens com idades de 15 a 18 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/06/2018 às 10:27

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A Secretaria de Estado de Educação (SED) informa que estão abertas as inscrições para o programa Jovens Embaixadores edição 2019. Voltado para o intercâmbio estudantil de jovens com idades de 15 a 18 anos, o Programa tem como objetivo valorizar e promover o fortalecimento da educação pública por meio desses estudantes.

O Programa é uma iniciativa de responsabilidade social da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com os setores público e privado em ambos os países, e conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), do Ministério da Educação (MEC), do Movimento Todos pela Educação, Canal Futura e da Rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos.

Consiste no intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos e tem como público-alvo estudantes brasileiros matriculados no ensino médio da rede pública. Para participar, os inscritos devem atender alguns requisitos como, por exemplo, o conhecimento da língua Inglesa.

A experiência de ser jovem embaixador oferece aos estudantes a oportunidade de expandir o horizonte ao mesmo tempo em que eles auxiliam no fortalecimento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre Brasil e Estados Unidos.

Informações sobre o Programa podem ser obtidas pela rede social e os interessados devem fazer o pré-cadastro acessando a página oficial do Programa. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de agosto.

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