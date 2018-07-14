UEMS de Aquidauana realiza diversos eventos científicos em setembro

Entre os dias 24 e 28 de setembro, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Aquidauana, realiza diversos eventos científicos reunindo pesquisadores, professores e alunos das áreas de agrárias e zootécnica.

Simultaneamente, ocorrerão o VII Encontro Científico da Zootecnia, a VIII Semana Agronômica, V SIMFLOR - Simpósio Florestal Sul-Mato-Grossense, V Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPEX 2018 e a Feira de Carreiras Agrárias.

Os eventos proporcionam aos participantes a possibilidade de submissão de resumos científicos que serão expostos na forma de pôster, auxiliando assim a competitividade curricular do inscrito. As inscrições de trabalhos será até dia 12 de agosto. Mais informações no site www.semanadasagrarias.com.br.

Já no ENEPEX 2018, a submissão de trabalhos vai até dia 15 de julho. Mais informações no site http://enepex.uems.br/.