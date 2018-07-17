Comarca de Anastácio irá selecionar estagiários de Direito

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Direito na comarca de Anastácio. Os interessados podem fazer a inscrição na Secretaria do Foro da Comarca até 19 horas do dia 20 de julho.

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares do 3º ao 8º semestre. A prova será realizada no dia 22 de julho, às 8 horas, no prédio do Fórum do município, situado na Avenida da Integração, s/nº, lote 24, quadra 100, centro.

A prova, com duração de quatro horas, terá 50 questões objetivas e uma redação. A dissertação abordará tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário, com no mínimo 25 linhas.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital e o gabarito será divulgado, a partir de 23 de julho. Será divulgada listagem geral, por ordem de classificação, com o nome de todos os candidatos classificados na ampla concorrência e acolhidos na condição de portador de deficiência.

Será aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver 25 pontos ou mais, somando-se a prova objetiva e a redação. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.