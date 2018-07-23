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Comarca de Dois Irmãos do Buriti selecionará estagiários de Direito

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulare

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 10:07

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De 6 a 17 de agosto estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de Direito na comarca de Dois Irmãos do Buriti. Os interessados podem fazer a inscrição na Secretaria do Foro da comarca, das 12 às 18 horas.
 
Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares. A prova será realizada no dia 4 de setembro, das 8h30 às 11h30, no prédio do Fórum da comarca, situado na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, 763, no centro. O acesso ao local de realização da prova terá início às 8 horas e os portões serão fechados, impreterivelmente, às 8h20. 
 
A prova terá 10 questões de conhecimento específico de Direito e 10 questões de língua portuguesa. Os candidatos devem comparecer com documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.
 
O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital e o gabarito será divulgado 24 horas após a data de realização das provas. O resultado final com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada no quadro de avisos do Fórum, a partir do dia 11/09/2018.
 
Será aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos da prova. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas.
 
O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.
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