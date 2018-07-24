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Processo estende cursos de formação para o município de Dois Irmãos do Buriti

Publicação informa que educadores da região poderão participar do programa Profuncionário do Governo Federal

Renan Nucci

Publicado em 24/07/2018 às 17:08

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Educadores do município de Dois Irmãos do Buriti terão o apoio do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) para a formação continuada.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (24.7), o projeto será estendido aos profissionais da região até junho de 2020.

O Profuncionário é um curso a distância que visa a formação em nível médio dos profissionais da Educação que estão em efetivo exercício, em uma habilitação compatível com a atividade exercida na unidade educacional.

Assinado no dia 18 de julho, o projeto atenderá educadores não-docentes das escolas das redes públicas estadual e municipal de Dois Irmãos do Buriti.

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