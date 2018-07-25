Abertas vagas temporárias para o Pronatec com bolsas de R$ 18 a R$ 50 por hora

A Secretaria de Estado de Educação (SED) de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para cadastro complementar de profissionais para cursos da educação profissional, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e MedioTec, em caráter temporário, para exercício na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul para o biênico 2018-2019. O edital foi públicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira.

São oferecidas diversas vagas para professores, coordenadores, técnicos administraviso e supervisores, com bolsa que varia de R$ 18 a R$ 50 por hora, segundo as resoluções Da SED n. 2.949, de 17 de março de 2015, e n. 3.294, podendo varia conforme as atribuições do contratado. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico http://sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/, a partir das 8 horas do desta sexta-feira (26), até as 23h59 do dia 31 de julho de 2018.

O interessado deve acessar o link e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação de seu cadastro. Em seguida, o currículo e a formação acadêmica do candidato serão analisados pela equipe técnica da SED. A relação com os inscritos será publicada no link: http://sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/. Poderão se cadastrar os profissionais da Rede Estadual de Ensino (REE) e aqueles não integrantes, desde possuam a habilitação pertinente. Outras informações podem ser obtidas neste link.