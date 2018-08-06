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UFMS oferece 41 vagas em concurso público para docentes

As inscrições poderão ser feitas a partir de 20 de agosto até 20 de setembro de 2018, exclusivamente pela internet, no site: www.concursos.ufms.br

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 16:44

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O Edital de n° 67 torna público o processo seletivo para professor do magistério superior da UFMS. Ao todo, são 41 vagas para diversas áreas do conhecimento e atuação em Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Naviraí, Paranaíba e Três Lagoas.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 20 de agosto até 20 de setembro de 2018, exclusivamente pela internet, no site: www.concursos.ufms.br. O prazo para solicitação de isenção da taxa é 30 de agosto.

As vagas são para professor auxiliar, com dedicação de 20 horas semanais, ou professor adjunto, com dedicação exclusiva. A remuneração básica varia de cerca de R$2,6 mil a cerca de R$10 mil conforme a jornada de trabalho e titulação.

O concurso será composto por provas escrita, didática e de títulos. A previsão para a prova escrita, que será realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é nove de novembro. As demais etapas serão realizadas conforme o andamento dos trabalhos para cada vaga, com divulgação de datas e horários fixados em cada sala de provas.

Aos candidatos negros serão reservados 20% do total das vagas oferecidas e às pessoas com deficiência 5% do total das vagas oferecidas, independente da área ou lotação. Os candidatos negros serão convocados para o procedimento de heteroidentificação.

O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas poderá solicitar atendimento diferenciado, que consistirá em fiscal ledor, fiscal transcritor, intérprete de Libras, acesso e mesa para cadeirante, tempo adicional para a realização da prova e espaço para amamentação.

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