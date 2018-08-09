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Educação

Inscrições para Vestibular UFMS 2019 e Passe a partir de 3 de setembro

A avaliação do Vestibular UFMS 2019 será aplicada no domingo, 2 de dezembro

Renan Nucci

Publicado em 09/08/2018 às 16:15

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As inscrições para o Processo Seletivo Vestibular UFMS 2019 e para a 1ª e 2ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) estarão abertas de 3 de setembro a 8 de novembro.  As informações e os editais sobre ambas as seleções poderão ser acompanhadas pelo  Portal de Ingresso UFMS.

A avaliação do Vestibular UFMS 2019 será aplicada no domingo, 2 de dezembro, das 8h às 12h. Para participar é preciso realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2018 (Enem). Para os candidatos ao curso de Música também haverá prova de habilidades específicas, agendada para o domingo seguinte, 9 de dezembro.

As provas da 1ª etapa do Passe, correspondente ao triênio 2018-2020, e da 2ª etapa, correspondente ao triênio 2017-2019, serão realizadas no domingo, 16 de dezembro, das 8h às 12h.

A 1ª etapa é voltada aos estudantes que estejam cursando e terminem a 1ª série do Ensino Médio em 2018. Já a 2ª etapa é para os que estejam cursando e terminem a 2ª série do Ensino Médio em 2018 e já realizaram a 1ª etapa em março deste ano.

O Passe é uma das maneiras mais simplificadas de passar do Ensino Médio para o Superior e consiste em avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos ministrados naquele período. A escolha do curso só ocorre no ano de conclusão do Ensino Médio.

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