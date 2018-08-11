Programa Saúde na Escola leva palestra sobre alimentação saudável para alunos do IFMS Jardim

Na sexta-feira (10/08), os alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS - Campus Jardim) receberam palestras do Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Educação e Saúde e tem como objetivo disseminar informações aos estudantes, proporcionando melhoria da saúde e qualidade de vida.

O evento foi uma ação desenvolvida pelo município de Jardim, através da secretaria de saúde, onde a equipe do ESF IV- Antônio Luiz Coimbra Grubert e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), foram responsáveis pela organização do encontro, que contou com a palestra da nutricionista Bruna Rios, que abordou a segurança alimentar, nutricional e combate à obesidade, considerando a importância da alimentação saudável.

Segundo a coordenadora do NASF, Karina Nantes, o projeto saúde na escola contribui para a formação integral dos alunos, promovendo a prevenção e atenção à saúde. “As palestras abordam temas que implicam em questões de saúde que comprometem o desenvolvimento das crianças e adolescentes da rede pública de ensino, além de buscarmos conscientizá-los sobre os problemas atuais, através das palestras" disse. Karina aproveitou ainda para agradecer à direção e coordenação do IFMS - Campus Jardim pelo pronto acolhimento no projeto.