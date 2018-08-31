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Uems está com inscrições abertas para 11 vagas de professor

As inscrições para o concurso público podem ser feitas até o dia 28 de setembro

Renan Nucci

Publicado em 31/08/2018 às 15:56

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para 11 vagas para professor. As vagas são para atuação nas unidades de Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Ivinhema. As inscrições para o concurso público podem ser feitas até o dia 28 de setembro.

Em Dourados, a instituição oferece vagas para as áreas de Engenharia Civil (1) e Turismo (2). Em Maracaju, a oportunidade é para Pedagogia (2). Para Mundo Novo, são três vagas: Botânica, Gestão Ambiental e Pedagogia. A unidade de Naviraí oferece oportunidade para as áreas de Engenharia de Alimentos (1) e Química Orgânica (1). Os profissionais de Pedagogia ainda podem concorrer a uma vaga para Ivinhema. Para todos os cargos é exigido título de graduação e doutorado.

A remuneração para professor doutor é de R$ 8.698,87, com carga horária de 40h. As inscrições devem ser feitas pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 213,76. As provas escritas estão previstas para o dia 20 de novembro de 2018, em Dourados. A avaliação didática e de títulos será nos dias 24 e 25 de novembro.

O edital completo do concurso público pode ser conferido no site da Uems ou na edição 9.730 do dia 29 de agosto do Diário Oficial do Estado.

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