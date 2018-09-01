Cursinho Pró-Enem é oferecido em todos os câmpus, inclusive Aquidauana

A partir de setembro o Cursinho Pró-Enem UFMS passa a ser oferecido em todos os câmpus da Universidade.

As inscrições nos câmpus de Aquidauana (CPAQ), Paranaíba (CPAR), Chapadão do Sul (CPCS), Coxim (CPCX), Três Lagoas (CPTL), Naviraí (CPNV) e Nova Andradina (CPNA) estão abertas até às 17h do dia 5 de setembro. O resultado da seleção será divulgado no dia 6. Ponta Porã (CPPP) e Corumbá (CPAN) já realizaram as inscrições.

O formulário de inscrição, a data de início e horário das aulas em cada campus e demais informações podem ser acessadas pelo site proenem.ufms.br.

As aulas do Cursinho são focadas em Matemática e Língua Portuguesa, e o objetivo é preparar a comunidade para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prova que possibilita o ingresso ao Ensino Superior. Ao todo foram disponibilizadas 500 vagas.

As matrículas deverão ser efetuadas a partir do dia 6 de setembro. O investimento é de R$ 120.