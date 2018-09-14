Comarca de Bela Vista selecionará estagiários de Direito

Estão abertas até o dia 28 de setembro as inscrições para o processo seletivo de estagiários em Direito na comarca de Bela Vista. Os interessados podem se inscrever se estiverem regularmente matriculados do 1º ao 7º semestre em instituições públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC.



As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Foro da comarca, das 13 às 19 horas, e as provas serão realizadas no dia 1º de outubro, a partir das 8 horas, no plenário do Tribunal do Júri, que fica situado na Rua Barão do Ladário, 1.595, no centro de Bela Vista.



As provas terão 20 questões de Direito, 20 de Língua Portuguesa e uma redação. O caderno de provas será liberado aos candidatos 60 minutos após o horário de início da prova e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 2 de outubro.



O candidato deve apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.



As vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação, pelo período de um ano. O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.