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Comarca de Jardim selecionará estagiários de serviço social

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados do 3º ao penúltimo semestre em instituições de ensino públicas ou particulares

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/12/2018 às 12:13

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De 7 a 16 de janeiro de 2019 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários na área de serviço social na comarca de Jardim. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados do 3º ao penúltimo semestre em instituições de ensino públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC.
 
Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Foro da comarca e as provas serão realizadas no dia 20 de janeiro de 2019, das 8 às 11 horas, no prédio do Fórum, situado na Av. Coronel Stuck, 51, no centro de Jardim.
 
A prova será composta de 20 questões objetivas, sendo 10 de conhecimentos específicos e 10 de língua portuguesa, e o caderno de provas será liberado 60 minutos após o início do certame. A listagem com nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 22 de janeiro de 2019.
 
O candidato deve apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.
 
As vagas serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação, pelo período de um ano, podendo ser prorrogado para o mesmo período. O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.
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