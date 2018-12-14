Governo libera R$ 78 mil para obras em escola indígena de Corumbá

Nesta sexta-feira (14.12), foi oficializada a liberação de R$ 78.068,39 em recursos para a execução de serviços de readequação da rede elétrica da EE Indígena João Quirino de Carvalho Toghopanãa, localizada na aldeia Uberaba, em Corumbá. A medida foi publicada na edição nº 9.801 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Atualmente, a escola é responsável pelo atendimento a 49 estudantes, matriculados nos ensinos Fundamental e Médio. Entre as melhorias programadas, está a instalação de novas placas fotovoltaicas para o fornecimento direto da energia demandada pela unidade escolar, além da completa readequação da rede elétrica.

Os recursos fazem parte do Programa de Trabalho do Governo, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), que prevê investimentos na construção, reforma, ampliação e adaptação das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).

De acordo com o documento publicado nesta sexta-feira, o prazo para a conclusão das obras é de 150 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço, no último dia 10 de dezembro.