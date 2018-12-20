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Governo libera gabarito do concurso de professor; prazo para recurso encerra amanhã

Os recursos deverão ser efetivados por questão e instruídos com as razões que justifiquem a revisão, sob pena de não conhecimento

Renan Nucci

Publicado em 20/12/2018 às 14:52

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O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (20.12) traz edital que informa aos candidatos do concurso para professores da Rede Estadual de Ensino (REE), que o gabarito oficial preliminar da prova escrita, está disponível para consulta na “Área do Candidato” no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio).

Conforme a publicação, o prazo para recurso encerra às 17h desta sexta-feira (21.12), horário de Mato Grosso do Sul. Os recursos deverão ser efetivados por questão e instruídos com as razões que justifiquem a revisão, sob pena de não conhecimento.

A questão eventualmente anulada terá o ponto respectivo atribuído a todos os candidatos que realizaram a prova, respeitando a área de conhecimento, componente curricular e disciplina. Os recursos interpostos fora dos padrões e prazos estabelecidos no edital, ou enviados em duplicidade, não serão aceitos.

Abstenção

Ao todo, 14.370 candidatos se inscreveram para prestar o concurso que oferta mil vagas para o cargo de professor da carreira profissional da educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação SED).

Conforme o presidente da comissão organizadora do concurso, Paulo Victor Oliveira, o índice de abstenção foi de 6,27%, um dos índices mais baixos já registrados em concursos promovidos pelo Governo do Estado. Na avaliação dele, o fato de Mato Grosso do Sul pagar o melhor salário de professor do País, contribuiu para que apenas 901 candidatos faltassem as provas ocorridas no dia 16 de dezembro.

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