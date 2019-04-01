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Corumbá

Com um prédio de 1.200 m², Senac inaugura unidade em Corumbá para educação

Thailla Torres

Publicado em 01/04/2019 às 16:47

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Com um prédio de 1.200 m², o Senac Corumbá inaugurou inaugurou seu novo Centro de Educação Profissional, localizado na região central da cidade. Com investimento de R$ 730 mil, a unidade ampliou a oferta de cursos.
 
A nova unidade conta com salas amplas e laboratórios equipados nas áreas da beleza, saúde e informática. São três salas de multiuso, para cursos nas áreas de gestão e comércio, dois laboratórios de informática, um laboratório de saúde, um de beleza e outro laboratório de estética. O prédio conta ainda com um auditório para 150 pessoas, cantina, área de estacionamento e climatização em todos os ambientes, além de um espaço de convivência e sala de reunião. 
 
Com as novas instalações, os cursos da área da beleza foram ampliados, com a construção do laboratório, que não existia na antiga unidade. O Centro educacional passa a ofertar os cursos de Cabeleireiro, Barbeiro e Maquiador, tendências do mercado da beleza que chegam à região. A unidade atende, em média, 1,3 mil alunos por ano e a meta para 2019 é ampliar o atendimento para 1,7 mil alunos.
 
Serviço - A unidade está localizada na Rua América, 442, Centro. O atendimento é das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira.

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