Caçadores de Bons Exemplos fazem palestra em Universidade na próxima semana

Os Caçadores de Bons Exemplos, Iara e Eduardo Xavier, ministram palestra na UFMS, de Campo Grande, na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, às 14h, no auditório dois do Complexo Multiuso. O evento será aberto a toda a comunidade. Eles viajaram o mundo em busca de bons exemplos, de pessoas que fazem a diferença na comunidade na qual vivem, executando algum projeto social ou ação positiva.

Eduardo e Iara em uma de suas viagems

O casal já percorreu mais de 405 mil quilômetros (10 voltas ao mundo) e catalogou mais de 1.500 projetos por todos os estados brasileiros.

O intuito é mostrar que em todos os lugares existem pessoas indo em busca de soluções e não somente dos problemas e assim sensibilizar outros a fazerem o mesmo.