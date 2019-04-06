Caçadores de Bons Exemplos fazem palestra em Universidade na próxima semana

Vivências
Os Caçadores de Bons Exemplos, Iara e Eduardo Xavier, ministram palestra na UFMS, de Campo Grande, na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, às 14h, no auditório dois do Complexo Multiuso. O evento será aberto a toda a comunidade. Eles viajaram o mundo em busca de bons exemplos, de pessoas que fazem a diferença na comunidade na qual vivem, executando algum projeto social ou ação positiva.
O casal já percorreu mais de 405 mil quilômetros (10 voltas ao mundo) e catalogou mais de 1.500 projetos por todos os estados brasileiros.
O intuito é mostrar que em todos os lugares existem pessoas indo em busca de soluções e não somente dos problemas e assim sensibilizar outros a fazerem o mesmo.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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