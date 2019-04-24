Aquidauana recebe “Pint of Science”, festival que leva ciência para o bar de um jeito mais leve

O Pint of Science cresceu exponencialmente e prova que o bar pode ser um local para discutir algo tão importante quanto a Ciência e de forma descontraída, sem jargões e mantendo a credibilidade científica para a sociedade. O objetivo do festival é este: derrubar intermediários entre o cientista e a sociedade, estabelecendo um canal direto de conversa.

A 4ª edição do festival, considerando o nível nacional, chega a novas cidades mostrando que a Ciência funciona. Por trás do festival há uma equipe de 10 pessoas, 7 coordenadores regionais, os coordenadores dos municípios participantes e ainda os coordenadores de cada estabelecimento que recebe o festival. Neste ano o festival acontece em 24 países e o Brasil é o campeão, com 86 municípios. E Aquidauana dentro do cenário nacional é campeã como sendo o município com o menor número de habitantes a realizar o festival.

O encontro será nos bares Ponto Expresso e Atlântico Super Center.

Origem - Nascido em 2013, da iniciativa de dois pesquisadores do Imperial College, que trabalhavam com doenças neurodegenerativas e perceberam o interesse do público não acadêmico pela Ciência; em 3 anos o festival conquistou os 5 continentes.

Em 2019, o Pint chega ao Brasil nos dias 20, 21 e 22 de maio e as apresentações ocorrem no período noturno, entre 19hrs e 22 hrs e espera-se um público total de 70mil pessoas prestigiando o festival nas 86 cidades participantes. Em Aquidauana espera-se um público na ordem 600 pessoas. No Ponto Expresso haverá palestra “A homeopatia me curou e outros contos de fadas para adultos” feita por Luiz Fernando da Silva Borges. Haverá também a palestra com tema “Os nomes para a mandioca no Centro-Oeste: como pedir esse aperitivo (e ser compreendido)” por Daniela de Souza Silva Costa e “Cidades Inteligentes e Sustentáveis” com Milene Santos Estrella

No Atlântico Super Center as palestras são “ Corrupção X Estratégia Política: Como agem as empresas?” com Ana Graziele Lourenço Toled, “Diversidade genética de peixes do pantanal, conhecer para conservar. Estratégias para manutenção dos estoques pesqueiros” com André Luiz Julien Ferraz e “Fungos na cerveja: Um casamento perfeito” com Fernando Ibanez Martin.

Informações no telefone (67) 981059797