Enem deixa de ser obrigatório para ingresso por vestibular na UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) publicou o edital de divulgação do vestibular deste ano e a novidade é que os estudantes não precisam do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para concorrer às vagas. Até o ano passado, era obrigatório que o candidato também fizesse a prova do Enem, já que a universidade não aplicava a prova de redação.

De acordo com o edital, o vestibular será realizado no dia 1° de dezembro. O vestibular será composto por questões objetivas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, além da prova de redação.

A previsão de publicação do edital de abertura é para julho de 2019 e os conteúdos que podem ‘cair’ na prova já estão disponíveis no edital de divulgação